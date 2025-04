Calheta expressa condolências por Gilberto Garrido

A Câmara Municipal da Calheta (CMC) expressou esta tarde as condolências por Gilberto Garrido, histórico e até hoje único presidente da ACD Ponta do Pargo, instituição que serviu ao longo de quase 26 anos.

A autarquia de onde era natural, "manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Gilberto Garrido, presidente da Associação Cultural e Desportiva da Ponta do Pargo, figura de grande relevo para o concelho da Calheta", frisa em nota de pesar.

"Gilberto Garrido, grande dinamizador da modalidade de ténis de mesa, destacou-se como um cidadão dinâmico, proativo e profundamente empenhado na promoção da sua terra. Ao longo da sua vida, foi um defensor incansável da imagem do concelho da Calheta, projetando-o com orgulho e dedicação no plano regional, nacional e internacional", elogia a CMC.

E ainda realça que "para além do seu papel associativo, foi também professor, contribuindo para a formação de várias gerações, e deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, onde serviu e defendeu o concelho com dedicação e elevado sentido de responsabilidade cívica", recorda. Gilberto Garrido "deixa um legado de serviço, paixão e compromisso com a sua comunidade que permanecerá como exemplo", reforça.

Deste modo, "a Câmara Municipal da Calheta endereça à família enlutada e amigos as mais sentidas condolências", termina.