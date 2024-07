Pequeno sismo a nordeste do Porto Santo na última madrugada

Na madrugada desta quinta-feira, pelas 03h40, registou-se um pequeno abalo sísmico no mar do arquipélago da Madeira, a cerca de 90 quilómetros a nordeste da ilha do Porto Santo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro foi a 10 quilómetros de profundidade e o sismo teve uma magnitude de 2.3.