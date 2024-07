Joachim Wagemans preparou Rali Vinho da Madeira com participação em França

O piloto belga Joachim Wagemans, que foi navegado pelo madeirense Cláudio Gouveia, esteve no passado fim-de-semana a competir no Rallye National de la Drome, em França, com o objectivo principal de ganhar rodagem com o Alpine A110 RGT que vai guiar no Rali Vinho da Madeira.

Uma viatura da equipa francesa Chazel, com a qual Joachim Wagemans alcançou o 11.º lugar da classificação, segundo entre os participantes da categoria RGT.



O piloto belga mostrou-se bastante agradado com a informação recolhida neste rali disputado no sudeste de França, uma prova que teve como vencedor Jeremi Ancian, num Volkswagen Polo GTi R5.