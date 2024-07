Filipe Freitas regressa ao Rali Vinho da Madeira

Filipe Freitas regressa à actividade no Rali Vinho da Madeira. O piloto do Porsche 991 GT3 pretende, “sobretudo, se divertir".

Este é o primeiro rali deste ano e teremos que ir aos poucos recuperando o nosso ritmo competitivo. Vamos encarar esta prova sem grande ambição, apenas tendo em mente sermos os melhores entre aqueles que utilizam Porsche. Sei que deverão estar à partida dois outros RGT, mas não temos essa preocupação, pois não como meta o triunfo no grupo. Vamos fazer o nosso rali e, com a disputa das primeiras provas especiais, ver aonde nos situamos em termos de classificação para então decidirmos quais serão a nossa abordagem e os nossos objectivos". Filipe Freitas

Filipe Freitas tem 52 anos de idade e alinhou no seu primeiro rali em 1998 com um Citroën AX GTi. O piloto já esteve ao volante de muitas viaturas e tem como melhores resultados na sua carreira a conquista de dois títulos regionais absolutos, em 2013, com um Mitsubishi Lancer Evo X e, em 2016, ao volante de um Porsche 997 GT3. Foi também campeão madeirense do grupo RGT em 2016, 2020 e 2022.