Confiança alerta para degradação do Parque de Santa Catarina após vários eventos

Foi na reunião de Câmara, que hoje se realizou, que a coligação Confiança questionou o executivo funchalense sobre o estado de degradação do relvado do Parque de Santa Catarina, bem como as condições de segurança, após a intensa pressão de eventos que ali têm acontecido.

Os vereadores queriam obter explicações para o "desleixo" que foi reportado também por vários munícipes, dando conta do estado dos jardins e do relvado desse parque. "Além da contestação pública, vários trabalhadores do município contactaram a Confiança, denunciando o que consideram ser uma absoluta falta de respeito pelo seu trabalho, quando vêm a multiplicação de autorizações para a utilização do espaço sem salvaguardar o tempo de regeneração dos espaços verdes. Muitas vezes verificam-se não só a destruição parcial dos sistemas de rega, como também o vandalismo de equipamentos colectivos como bancos, papeleiras e guardas. O relatos desta situação de abandono da prioridade aos jardins públicos estende-se a outros espaços verdes da cidade, como por exemplo o Jardim do Almirante Reis que colecciona lixo e degradação", indica a Confiança.

Este executivo do PSD não tem poupado esforços nem o dinheiro dos funchalenses, para maquilhar a cidade com propaganda, tentando transformar tudo num arraial, e as consequências começam a ficar à vista de todos. Ao invés do desleixo que temos assistido, a cidade quer-se cuidada e acarinhada, como se se tratasse da nossa casa. Cláudia Dias Ferreira

Na Ordem de Trabalhos destaca-se o voto contra dos vereadores da Confiança à legalização da construção de uma piscina em terreno público, por parte de um promotor privado. A proposta de distrate de uma cedência ao município, no âmbito de uma operação urbanística, acabou aprovada apenas com os votos favoráveis do PSD.