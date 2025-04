Secretário da Saúde dos EUA quer avançar com retirada de flúor da água potável

O secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., disse hoje que vai informar os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças para deixarem de recomendar a utilização de flúor em todo o país.

Kennedy, em declarações à The Associated Press após uma conferência de imprensa em Salt Lake City, que para além de informar os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa)também está a formar um grupo de trabalho para se concentrar na questão da fluoretação da água, o processo de acrescentar pequenas quantidades de flúor à água.

Também hoje, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos anunciou que está a analisar "novas informações científicas" sobre os potenciais riscos para a saúde do flúor na água potável.

O estado do Utah tornou-se, no mês passado, o primeiro estado a proibir o flúor na água potável pública, ultrapassando a oposição de dentistas e organizações nacionais de saúde que alertaram para o facto de a medida poder conduzir a problemas médicos que afetam desproporcionadamente as comunidades de baixos rendimentos.

Esta legislação arrecadou elogios por parte do secretário de Estado da Saúde dos Estados Unidos, uma decisão que impede a partir de 07 de maio as cidades e comunidades do estado de decidirem se querem adicionar o mineral que previne cáries aos seus sistemas de água.

Em 1950, as autoridades federais aprovaram a fluoretação da água para prevenir a cárie dentária e, em 1962, estabeleceram diretrizes sobre a quantidade que deveria ser adicionada à água