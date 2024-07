Parque Florestal Santa Maria Madalena inaugurado hoje na Santa no Porto Moniz

Termina este domingo, 14 de Julho, a 67.ª edição da Feira do Gado, que acontece na Santa do Porto Moniz deste sexta-feira.

Participam no evento meia centena de operadores económicos e outros espaços para comerciantes, agricultores e viveiristas, bem como para instituições ligadas ao setor primário.

Pelas 11 horas deste domingo é inaugurado o Parque Florestal Santa Maria Madalena com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara.

O espaço foi intervencionado com a plantação de cerca de 500 plantas da flora endémica pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

Segundo a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, trata-se de "uma forma de agradecimento a todos os que estiveram envolvidos no combate aos incêndios" de Outubro de 2023 e, em particular, à população do concelho do Porto Moniz, que passará a dispor de um espaço público com diversas valências.

Outros acontecimentos que marcam este que é o centésimo nonagésimo sexto dia do ano, em que faltam 170 dias para o fim de 2024:

- 10 horas – A CDU apresenta uma proposta para o aumento da capacidade de captura de pescado pela frota de pesca da Região Autónoma da Madeira, junto à Igreja Paroquial no Caniçal;

- 10 horas - A Associação Cultural e Recreativa da Cruz da Guarda promove a Debulha do Trigo no Lugar da Cruz da Guarda, na freguesia do Porto da Cruz;

- 11h30 - A Hora do Conto da Fnac Madeira apresenta ‘Maria-Rapaz’, de Ana Rodrigues;

- Das 18 às 22 horas - Último dia do VI Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco no Caniçal;

- 18 horas - O Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil (SDPJ) da Diocese do Funchal organiza o VIII Festival Diocesano da Canção Jovem, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS), na Calheta;

- 18 horas – Vencedores do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode promovem concerto no Teatro Baltazar Dias.

Principais acontecimentos registados no dia 14 de julho:1789 - Revolução Francesa: tomada da Bastilha. Os cidadãos de Paris revoltam-se e assaltam a prisão, libertando os presos políticos. Começa a queda do Antigo Regime.1790 - Luís XVI, de França, aceita a Constituição.

1795 - "A Marselhesa", "La Marseillaise", marcha heroica de Claude-Joseph Rouget de L'Isle, passa por decreto a hino nacional da França.

1933 - Na Alemanha, são ilegalizados os partidos políticos, à exceção do partido nacional-socialista nazi, de Adolf Hitler, recém-chegado ao poder.

1958 - Golpe militar no Iraque. Assassínio do Rei Faiçal, do herdeiro e do primeiro-ministro.

1961 - Publicação da carta Encíclica "Mater et Magistra", do Papa João XXIII, sobre "a evolução social à luz da doutrina cristã", apresentada a 15 de maio, em Roma.

1969 - Tem início a chamada "Guerra do futebol", entre El Salvador e as Honduras. Após três jogos de qualificação para o Mundial de 1970, com violência crescente entre os adeptos, El Salvador corta relações com o país vizinho.

1976 - O general António Ramalho Eanes é investido Presidente da República.1978 - Anatoly Scharnasky, dirigente do movimento de emigração dos judeus na URSS, é condenado por espionagem.1993 - Morre, aos 77 anos, o poeta, compositor, músico e cantor francês Leo Ferré. 1995 - José Ramos-Horta, representante especial do Conselho Nacional da Resistência Maubere, recebe, em Lisboa, o Prémio de Ativista Internacional da Fundação Gleitsman, com sede em Washington, Estados Unidos.

2003 - O diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, Manuel Sobrinho Simões, revela método de identificação e tratamento precoce que elimina os riscos de uma infeção comum evoluir para cancro do estômago.

2004 - É promulgada pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, a regulamentação do Código do Trabalho.

2005 - É reposta a autonomia administrativa e financeira dos laboratórios do Estado, para o relançamento da atividade científica em Portugal.

2007 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina um decreto que suspende a participação da Rússia no Tratado Sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, bem como todos os acordos internacionais a ele ligados.

2015 - Na operação 'Politeia', um desdobramento da 'Lava Jato', a Polícia Federal brasileira cumpre mandados de busca e apreensão na casa de seis políticos: Fernando Collor, Ciro Nogueira, Eduardo da Fonte, Mário Negromonte, Fernando Bezerra Coelho e João Pizzolati.

2016 - Um camião atinge uma multidão na Promenade des Anglais, em Nice, sul de França, quando decorre um fogo-de-artifício para celebrar Dia da Bastilha, feriado nacional em França. 86 pessoas morrem e cerca de 450 ficam feridas neste atentado, reivindicado pelo grupo "jihadista" Estado Islâmico (EI). O condutor do camião, um tunisino de 31 anos, é abatido pela polícia.

2019 - Portugal vence o mundial de hóquei em patins, 16 anos depois da última conquista, ao derrotar a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um 0-0 no final, em Barcelona, Espanha.

2020 - O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado é acusado de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.

2020 - A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assina um acordo com o Governo para a transferência de competências na área da Ação Social.

2020 - O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e a SAD do clube lisboeta são constituídos arguidos pelo crime de fraude fiscal, no âmbito da operação 'saco azul'.

2021 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais normas das leis sobre mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência e sobre apoios à atividade letiva, por violação da chamada lei-travão, inscrita no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição, que proíbe os deputados de apresentarem iniciativas "que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento".

2022 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais duas normas da designada Lei do Mar, aprovada em 2020, que advoga a gestão partilhada do espaço marítimo entre a República e as Regiões Autónomas.

