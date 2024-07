Eurodeputada Catarina Martins pediu debate sobre Gaza, mas Parlamento Europeu rejeitou

A eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, pediu hoje em nome da Esquerda Europeia um debate sobre os bombardeamentos a Gaza por Israel na primeira sessão plenária do Parlamento Europeu, mas a discussão foi rejeitada.

"O grupo da Esquerda Europeia solicitou que uma discussão no Parlamento sobre a defesa do direito humanitário e do direito internacional em Gaza seja acrescentada como primeiro ponto da tarde", começou por anunciar a presidente da assembleia europeia, Roberta Metsola, intervindo hoje no início do segundo dia da sessão plenária, na cidade francesa de Estrasburgo.

Coube a Catarina Martins apresentar a proposta em nome da Esquerda Europeia, argumentando que em Gaza continuam a persistir "dezenas de milhares de mortos, sobretudo mulheres e crianças, [em] hospitais e escolas".

"Estamos a assistir a um genocídio e a União Europeia tem especiais responsabilidades [porque] mantém um acordo de associação com Israel e são também armas e dinheiro europeu que matam em Gaza e todo o mundo está a ver", vincou.

A eurodeputada propôs, por isso, "fazer um debate sobre Gaza", que a ser realizado no início da legislatura "credibiliza o Parlamento Europeu".

Porém, a iniciativa foi rejeitada por 251 votos contra e 149 favoráveis, num total de 416.