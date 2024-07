Parque Ecológico encerra lareiras e não autoriza confecção de alimentos

Face às condições meteorológicas previstas para as regiões montanhosas, o Parque Ecológico do Funchal informa que as lareiras do espaço florestal encontram-se encerradas e não está autorizada a confecção de alimentos ou o uso de lume.

Numa publicação nas redes sociais é dado conta que o acesso ao espaço "será feito exclusivamente através do Portão Norte e apenas até ao Chão da Lagoa", acrescentando que estas interdições estarão vigentes enquanto as condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de incêndios se mantiverem.

"Apelamos a todos que adoptem comportamentos responsáveis e que, qualquer situação anómala, seja imediatamente reportada às autoridades competentes", conclui.

Tal como já noticiado hoje pelo DIÁRIO, as regiões montanhosas da Madeira encontram-se sob aviso laranja até às 18 horas de amanhã, passando para aviso amarelo até às 18 horas de sexta-feira.