Energia do Summer Opening já se faz sentir no Parque de Santa Catarina

As portas do Festival Summer Opening já abriram, no Parque de Santa Catarina, dando assim início a mais uma edição que promete trazer animação e muita música à cidade do Funchal.

Este evento, que se destaca como um dos principais festivais de Verão na Madeira, atrai uma multidão de jovens e adultos, todos ansiosos por celebrar a música e a cultura numa atmosfera vibrante.

A abertura oficial do festival deu-se pelas 17h45, com ‘So_Proud Stage’ de Duailibi, jovem artista madeirense em crescente destaque no cenário musical, que brinda o público com a apresentação do seu primeiro álbum ‘Bambilónia’, que conjuga o neo pop rock progressivo com elementos de bossa brasileira e samba.

Apesar do arranque estar a ser algo ‘morno’, os festivaleiros já se mostram ansiosos para o desenrolar dos espectáculos. "Estamos muito ansiosos por este festival. É a melhor forma de começar o Verão ", afirmou Ana Silva, uma jovem de 24 anos, enquanto dançava ao som da música de Duailibi. "O ambiente está incrível, descontraído e o sol torna tudo mais especial. Esta actuação está a ser boa, mas confesso que só estou à esperar dos Da Weasel”, sublinhou.

O primeiro dia do festival tem como cabeça de cartaz os Da Weasel, a icónica banda portuguesa que tem marcado gerações, ao longo de mais de 30 anos, com o seu estilo único de hip hop.

Voltar a ver os Da Weasel aqui ao vivo é um sonho. Eles são umas lendas e marcaram a minha adolescência. Tiago Gomes

O ambiente no parque está repleto de cores vibrantes e uma diversidade de actividades, desde o já habitual slide, as barraquinhas e comes e bebes e também a zonas de descanso, proporcionando assim uma experiência completa para os festivaleiros.

No palco principal, além de 'So_Prod Stage', estão previstas igualmente as actuações de Sérgio Godinho e Eu.Clides.

É uma oportunidade de nos reunirmos com amigos, fazer novos conhecidos e aproveitar a música que gostamos. Joana Fernandes

Na tenda 'Azafáma Electrónica', que alarga o espectro da música urbana e valoriza uma das zonas mais emblemáticas do Parque de Santa Catarina, junto à lagoa do recinto, vão juntar-se também vários DJs e produtores, que prometem electrizar a sua audiência.

A aplaudir os concertos, o público poderá igualmente contar com a transmissão em directo da TSF-Madeira, que se fará representar no recinto com o seu estúdio móvel.