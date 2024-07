‘Povo laranja’ sobe à Herdade do Chão da Lagoa para a sua festa anual

Realiza-se hoje mais uma festa anual do PSD-Madeira, na Herdade do Chão da Lagoa. O maior evento partidário regional costuma juntar dezenas de milhares de pessoas e desta vez acontece na ressaca de semanas de impasse para a aprovação do Programa de Governo e do Orçamento e Plano de Investimentos para 2024.

O programa de animação musical arranca logo pelas 08h00 horas, com destaque para os artistas regionais Garcias, Roni de Melo, Galáxia e Vasco Freitas, YOSI, Tuna da Universidade da Madeira, Banda Municipal de Câmara de Lobos e DJ MC PartyRocker. Mas o cabeça de cartaz vem de fora: José Malhoa e a sua banda.

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, deverá chegar ao recinto por volta das 10h30. Logo depois, na companhia dos principais dirigentes, faz a ronda pelas cerca de 100 barracas de comes-e-bebes. Há 54 espaços montados por outras tantas comissões políticas de freguesia do PSD, que aproveitam para mostrar os sabores típicos das suas localidades. Há também barracas da JSD, TSD e Núcleo de Emigrantes, e outras de feirantes.

As intervenções políticas vão acontecer entre as 13h30 e as 14h00 horas. Na última semana, chegou a estar programada a vinda do líder nacional. No entanto, por motivos de saúde, Luís Montenegro foi obrigado a cancelar toda a sua agenda nos últimos dias. Em sua representação, em princípio, virá o secretário-geral Hugo Soares.

Tal como em anos anteriores, há autocarros a sair de todas as freguesias da Madeira em direcção à Herdade do Chão da Lagoa, além de ligações permanentes a partir do Funchal (Tribunal), com subidas desde as 08h00 e descidas a partir das 17h30. À semelhança do que aconteceu no ano passado, a entrada no recinto faz-se pelo portão Norte (junto ao Montado do Pereiro) e a saída pelo portão Sul (junto ao Abrigo do Pastor).

OUTROS EVENTOS QUE ACONTECEM NESTE DOMINGO

09h30- 13.ª Edição da Regata de Canoas da Madalena do Mar e a Regata da Ponta do Sol/II Etapa CRSIPRE em Canoagem.

11h45- Acção política do JPP, tendo como porta-voz Élvio Sousa, a ter lugar junto à Igreja do Monte - Cristo Rei (Ponta do Sol).

18h00- Concerto "Génesis de Berliner", para encerramento de temporada da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), no Centro de Congressos da Madeira.

