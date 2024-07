Montenegro estuda visita à Madeira entre 20 e 21 de Julho

O Primeiro-Ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, está a estudar uma deslocação à Região Autónoma da Madeira no fim-de-semana de 20 e 21 de Julho, revelou esta quarta-feira, 10 de Julho, o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque.

Em análise está o facto de o governante português ter agendada uma visita de Estado a Angola de 23 a 25 de Julho, que poderá impossibilitar a viagem ao arquipélago madeirense.

Caso a deslocação se concretize, Montenegro deverá reunir-se com o Governo Regional no sábado, enquanto Primeiro-Ministro, e comparecer à Festa do Chão da Lagoa no dia seguinte, como líder nacional dos social-democratas, avançou hoje Albuquerque aos jornalistas à margem de uma visita ao Núcleo de Expressão Artística da Quinta do Leme.