Pedro Mafama leva Summer Opening ao rubro com 'Preço Certo'

O cantor natural de Lisboa colocou os festivaleiros a cantar em uníssono 'olarilolé' Pedro Mafama já se encontra a actuar no Summer Opening, iniciando o espectáculo com o 'Baile vai começar', levando de imediato a que a multidão, até então, dispersa, se juntasse junto ao palco e acompanhasse o cantor nas letras e dança.

O recinto que já se encontra bem composto vibrou do início ao fim, enquanto Pedro Mafama percorreu os maiores hits do seu albúm 'Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente', como 'Estrada', 'Sem Ti' e, por fim, 'Preço Certo', a música que marcou o Verão passado.

Não houve quem ficasse indiferente à música que teve como videoclip o famoso programa da RTP e conta com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube.

O espectáculo que é um misto de "baile e core", como descreveu o próprio artista, prendeu a atenção de todos, e até trouxe pessoas pela primeira vez aos festival.

"Estamos aqui pela primeira vez. Os nossos filhos adoram o Pedro Mafama e nós também", referiu Joana Fernandes que se fez acompanhar pelo seu marido e dois filhos, que dançaram efusivamente ao som do cantor.

O Parque de Santa Catarina ja se encontra praticamente cheio, com muitos a aguardar ansiosamente pelo madeirense Van Zee, que entra em palco depois dos alemães Milky Chance.

Acrescentar que, nos últimos momentos, começou a cair alguma chuva, o que tem levado algumas pessoas a se abrigarem nas tendas.