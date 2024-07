Madeirenses ajudam Portugal a subir ao pódio no europeu

Foi ao segundo dia de Campeonato da Europa de patinagem de velocidade, que está a ter lugar em Oostende, que Portugal estreou-se no pódio e com presença de patinadores madeirenses.

Depois do título de vice-campeã da Europa de Jéssica Rodrigues, do CDR Prazeres na prova dos 1.000 metros sprint júnior, a equipa das Quinas fechou a jornada com várias subidas ao pódio na prova de 3.000 metros relay (estafeta).

No escalão juvenil Afonso Neto, do CDR Prazeres, juntamente com Filipe Loureiro, Manuel Piteira e Bernardo Costa conquistaram a merdalha de bronze ao registar a marca de 4.09,897 minutos, ficando atrás da França, que foi segunda classificada (4.09,759) e da campeã da Europa, a Itália (4.09,436).

Já nos juniores a equipa lusa repetiu o mesmo feito, desta feita através dos madeirenses João Ornelas (CDR Santanense) e Afonso Silva (CDR Prazeres) e dos continentais Tiago Monteiro e Miguel Monteiro. A seleção lusa realizou o tempo final de 4.00,196, enquanto a França com a marca de 3.59,512 sagrou-se campeã da Europa e a Chéquia veio a conquistar a prata (3.59,540).

Ainda nesta categoria mas nos femininos, as madeirenses Francisca Henriques (Marítimo), Leonor Ladeira (CDRP), Jéssica Rodrigues (CDRP) e Helena Oryshchyn também subiram ao pódio ao serem as terceiras melhores classificadas na distância, com o tempo de 4.24,226 minutos. A França conquistou o ouro com o registo de 4.21,405, enquanto a selecção italiana sagrou-se vice-campeã da Europa (4.22,102).