Dez dicas para o caso de observar um lobo marinho no mar da Madeira

Têm sido cada vez mais frequentes os relatos de avistamento de lobos marinhos nas praias da Madeira. Ainda esta manhã, um exemplar deste mamífero foi detectado nas águas do Funchal, entre o Hotel Carlton e a Pontinha.

Apesar de protegidos por lei, não deixam de ser animais selvagens e podem reagir mal se sentirem ameaçados. Por isso, o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN) divulgou um conjunto de dez dicas para o observador do lobo marinho:

EVITAR O CONTACTO

- Ter consciência de que o lobo marinho é um animal selvagem e deve ser tratado como tal, evitando qualquer contacto. A observação dos animais deve ser feita sem interferência nas suas actividades, de forma a evitar a sua perturbação e possibilitar a observação do seu comportamento natural.

MANTER DISTÂNCIA

Manter uma distância considerável já que é um animal curioso e que procura interagir com o que o rodeia. Lembre-se que é um animal de grande porte, curioso e que gosta de interagir com o que o rodeia. Não é agressivo por natureza, mas poderá tornar-se caso se sinta ameaçado, ou para defender as crias. Assim, para evitar acidentes, o melhor mesmo é manter a distância e evitar perturbar os animais.

NÃO SE APROXIMAR DAS CRIAS

Nunca se aproximar de crias já que as progenitoras podem ter reações agressivas. Embora nunca se tenham registado ataques de lobos marinhos a humanos, mesmo fora de água as progenitoras podem ter reacções rápidas e inesperadas. Previna os acidentes e mantenha uma distância considerável.

MANTER A CALMA

No mar ao procurar interagir com aquilo que o rodeia o lobo marinho poderá mordiscar o que lhe desperta maior curiosidade. Neste caso mantenha a calma e afaste-se tranquilamente No caso de estar no mar, deve, se possível, sair calmamente para terra. E se estiver a mergulhar em grupo, nunca rodeie o animal, já que este poderá sentir-se ameaçado. Durante a prática da caça submarina poderá acontecer que algum lobo marinho “roube” peixe, e o mais sensato é libertar-se do peixe e procurar outro local para caçar.

NÃO FAZER BARULHO

Se por casualidade observar um Lobo-marinho em descanso, evite fazer barulhos e perturbá-lo. Tenha sempre em mente que o Lobo-marinho é a foca mais rara do mundo e que encontra-se criticamente em perigo de extinção. Portanto devemos respeitar o seu espaço e os seus comportamentos.

EVITE MOVIMENTAÇÕES

Em terra, de barco ou em mergulho evite grandes movimentações à volta do animal e quando mergulha em grupo nunca o cerque.

NÃO ALIMENTAR

Nunca alimentar os animais ou atirar-lhes qualquer objecto. Ao alimentar um animal selvagem está a habituá-lo a ter alimento fácil, o que não lhe é favorável. Também está a contribuir para um possível acidente com os humanos, já que estes animais poderão passar a “exigir” alimento na presença do Homem. Adicionalmente fornecer-lhe comida humana processada pode ocasionar problemas digestivos ou transmitir doenças já que o sistema digestivo dos animais não está preparado para este tipo de alimentação.

AFASTAR OS ANIMAIS DOMÉSTICOS

Os animais domésticos, como os cães, são potenciais transmissores de doenças, pelo que devem ser mantidos à distância. Os animais domésticos são portadores de doenças e vírus para as quais o lobo marinho não tem defesas sendo perigoso o contacto entre eles.

NÃO CAÇAR NA ZONA

Se estiver a fazer caça submarina e observar um lobo marinho, liberte-se do peixe e afaste-se calmamente. Durante a prática da caça submarina poderá acontecer que algum lobo marinho “roube” peixe, e o mais sensato é libertar-se do peixe e procurar outro local para caçar.

INFORMAR O IFCN

Sempre que avistar um lobo marinho, faça um registo da observação no site do IFCN. Todas as informações são preciosas para que se saiba um pouco mais acerca desta espécie.

Registe as informações sobre o avistamento e contacte a Rede SOS Vida Selvagem , o site www.lobomarinhomadeira.com ou envie mensagem para [email protected] .