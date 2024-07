Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Professores obrigados a indemnizar Região. Trata-se de profissionais dos quadros de escola e de zona pedagógica da Madeira que concorreram e foram colocados no continente no próximo ano lectivo. Será a primeira vez que um docente terá de o fazer, confirma ao DIÁRIO a Secretaria da Educação. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 12 e 13.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Começar de novo. Família austríaca deixou para trás família, amigos e segurança financeira, para vir construir uma nova vida na Madeira, onde vê crescer um menino ‘especial’ que “sobreviveu a uma cirurgia ao coração”.

Obras, turismo e ligações agitam debate na ALM. Depois das intervenções de ontem de Eduardo Jesus, Rafaela Fernandes, Pedro Fino e Ana Sousa, realiza-se hoje a votação final global do Orçamento da Região para 2024.

Fique também a saber que Quatro e Meia são cabeças-de-cartaz nas Festas da Ponta do Sol e que a Polícia Marítima investiga traineira apanhada a pescar junto à praia.

