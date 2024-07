Montenegro falha Festa do Chão da Lagoa devido a problema de saúde

O primeiro-ministro Luís Montenegro não estará presente na Festa do Chão da Lagoa, que se realiza no domingo, confirma fonte do PSD ao DIÁRIO.

Por conselho médico, Montenegro cancelou a presença em eventos políticos.

O primeiro-ministro encontra-se a recuperar de um problema de saúde de carácter infeccioso, mas sem gravidade.

O secretário-geral Hugo Soares vem, mas já estava previsto e não substitui o Montenegro.

Discursos no Chão da Lagoa de Bruno Melim (JSD-M), José Prada (secretário-geral do PSD) e Miguel Albuquerque.