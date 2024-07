Luís Montenegro vem à Madeira para a Festa do Chão da Lagoa

O primeiro-ministro Luís Montenegro vem à Madeira para estar presente na Festa do Chão da Lagoa, que se realiza no dia 21 de Julho. Chegará no próprio dia, confirmou Miguel Albuquerque.

“O primeiro-ministro vem no domingo à Festa do Chão da Lagoa e volta no domingo. Ele está com uma agenda muito sobrecarregada porque na segunda-feira tem a visita de Estado à Angola. Combinámos que ele vem domingo de manhã, vamos ao Chão da Lagoa e vai no domingo”, disse o presidente do Governo Regional, à margem da inauguração de um cabeleireiro infantil na Rua da Vargem, no Funchal.

Avança, ainda, que a ideia inicial era fazer uma cimeira entre os governos, mas será posteriormente agendada.