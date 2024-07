Albuquerque relativiza ausência de Luís Montenegro na Festa do Chão da Lagoa

"Era previsto ele vir no sábado só que, infelizmente, está com um problema de saúde. Tem de ficar em repouso até o início da semana e, nesse sentido eu lamento muito, mas desejo ao nosso primeiro-ministro as rápidas melhoras", disse Miguel Albuquerque a propósito da ausência de Luís Montenegro, na Festa do Chão da Lagoa, que se realiza no domingo.

Conforme já havia noticiado o DIÁRIO, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, estará presente no certame, mas não como substituto de Montenegro, uma vez que a sua vinda já estava prevista.

"O secretário-geral [do PSD] estará cá em representação do partido, Hugo Soares, mas neste momento o que é importante é que o primeiro-ministro se restabeleça mais rapidamente possível.

Relembrado pelos jornalistas que esta é a segunda vez que Montenegro falha uma visita à Madeira, Albuquerque relativizou a ausência.

"Isso não é uma falha é uma situação de uma problema de saúde que foi detectado. Ele cancelou a agenda e é compreensível", reforçou.

Numa outra nota, o presidente do Governo Regional manifestou-se "confiante" de que o Orçamento para 2024 será aprovado esta tarde.

"Estou confiante, acho que o debate correu bem, a aprovação na generalidade penso que foi importante e, neste momento, o que pensamos é que temos todas as condições para ter o Orçamento mais rapidamente aprovado, para ser publicado mais rapidamente também, para podermos dar continuidade ao nosso trabalho", declarou Miguel Albuquerque à margem da visita à Bravaplan.