Derrocada nas Achadas da Cruz atinge dois veículos

Na tarde deste sábado, dois carros foram atingidos por uma derrocada que aconteceu na freguesia das Achadas da Cruz, no Porto Moniz.

O deslizamento de terras aconteceu nas imediações do estacionamento do Teleférico, e deixou mesmo uma das viaturas parcialmente soterrada.

Apesar do enorme susto, não havia nenhum ocupante no interior das viaturas.

No local, a fim de realizarem as necessárias acções de limpeza e verificação de segurança, estiveram os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e responsáveis pela Protecção Civil Municipal do concelho.