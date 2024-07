Chão da Lagoa com “significado especial” em "contexto exigente" para o PSD/Madeira

O PSD/Madeira encontra-se a ultimar os preparativos para a festa maior dos social-democratas madeirenses, que se realiza, amanhã, na Herdade do Chão da Lagoa, onde são esperadas "milhares de pessoas".

Em comunicado remetido este sábado às redacções, o secretário-geral José Prada realça que o evento envolve, "directa e indiretamente, cerca de mil pessoas na sua organização" e surge num contexto de "particular exigência para o partido", na sequência das últimas eleições legislativas regionais antecipadas.

Nesta linha, o dirigente regional, que acompanha os trabalhos, admite que a Festa da Lagoa assume, este ano, um “significado especial” e garante “que tudo estará a postos para que esta festa honre, mais uma vez, a tradição do partido, reconheça os seus militantes e valorize aqueles que, ao longo dos anos, têm contribuído para que esta festa cresça e se afirme como a grande festa de todos os madeirenses”.

'Festa do Chão da Lagoa' na recta final de preparação Barracas já estar a ser montadas e as bandeiras do partido já esvoaçam na Herdade do Chão da Lagoa

José Prada reiterou ainda o apelo à participação na Festa do Chão da Lagoa, lembrando que a entrada livre, o estacionamento gratuito e que "estão garantidas todas as condições de conforto e segurança".

Contamos com todos para celebrarmos, juntos, mais uma grande Festa José Prada, secretário-geral do PSD/Madeira

O programa de animação musical da Festa do Chão da Lagoa arranca, este domingo, pelas 8 horas da manhã com vários artistas regionais. Conforme já havia sido anunciado, José Malhoa será o cabeça-de-cartaz do evento.

No recinto estarão disponíveis mais de 100 barracas, com gastronomia típica regional, correspondentes aos espaços de cada uma das Comissões Políticas de Freguesia, da JSD, TSD, Núcleo de Emigrantes e Feirantes.

Já no que toca aos acessos ao local, mantém-se a entrada no Portão Norte (junto ao Montado do Pereiro) e a saída pelo Portão Sul (junto ao Abrigo do Pastor), devidamente orientadas pelas autoridades que coordenarão o trânsito, nas entradas e saídas, assim como a segurança das pessoas no local.

Existirão autocarros a sair de todas as freguesias da Madeira, assim como ligações permanentes a sair do Tribunal do Funchal, para garantir a ligação entre o Funchal e a Herdade, com subidas desde as 8 horas e descidas a partir das 17h30.

As intervenções políticas deverão acontecer a partir das 13h30, mas o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, deverá chegar ao recinto por volta das 10h30 horas, iniciando, de seguida e conforme é tradição, a visita às barracas até à sua subida ao palco.

A registar a ausência do presidente do PSD, Luís Montenegro, após ter cancelado a sua agenda por motivos de saúde. O secretário-geral, Hugo Soares, representará o PSD nacional.