“Não abandono porque tem ‘microchip’”

A responsável pela associação ‘Patinhas Felizes’ assiste com “muita tristeza” às inúmeras adopções que terminam com a devolução do animal, que escapa muitas vezes ao abandono devido à identificação dos tutores presente ‘microchip’



O DIÁRIO -Animais dá voz, esta semana, ao aumento de abandonos e devoluções de animais de companhia, que, de acordo, com Filomena César, da associação ‘Patinhas Felizes’ - um abrigo que começou com um “sonho de ajudar animais errantes” e que sobrevive apenas da boa vontade dos voluntários e de donativos - tem vindo a aumentar na Região.



“Já ouvimos várias vezes que entregam, porque não podem abandonar devido ao ‘chip’, ou seja, se não tivesse já podiam”, referiu a responsável pelo abrigo criado há 11 anos, mas que só no ano passado se tornou associação, quando conseguiu juntar os 400 euros necessários, que “muitas vezes esteve a ser amealhado, mas sempre surgia um cão ou gato a necessitar de cuidados veterinários que são muito dispendiosos”.

Sobre os motivos apresentados, para os até então tutores legais, no acto da entrega do cão ou gato, Mena César, como gosta de ser tratada, garante que são “não razões”, porque partem sempre de decisões pouco racionais, movidas pelo impulso, sem ter em atenção que está uma vida em jogo que acaba por sofrer as piores consequências e muitas vezes “traumas muito difíceis de tratar”.

Muitos ficam com traumas para sempre e, no caso do abandono, atinge de uma forma tão grande a parte emocional que muitos deixam de comer, ficam abatidos e uns até que se automutilam, arrancam a sua cauda, mordem as patas e ficam com problemas comportamentais graves, muito difíceis de serem tratados

Os interessados em ajudar a associação ‘Patinhas Felizes’ podem fazer donativos para a conta com o NIB: PT50 0018 0003 5872 8916 0200 7.



