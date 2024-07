Estão abertas candidaturas para Cursos Técnicos Superiores Profissionais até 23 de Agosto

A Universidade da Madeira tem abertas, até 23 de Agosto, as candidaturas para Cursos Técnicos Superiores Profissionais, através do endereço disponível no site desta instituição.

No total, existem 13 CTeSP, abrangendo as áreas da Construção Civil, Contabilidade e Fiscalidade, Cozinha e Produção Alimentar, Gestão do Alojamento, Guias da Natureza, Marketing Digital no Turismo, Promoção da Qualidade de Vida e do Bem Estar da Pessoa Idosa, Proteção Civil, Redes e Sistemas informáticos, Sistemas Eletrónicos e Instalações Elétricas, Tecnologias Agroalimentares, Tecnologias e Programação de Sistemas de informação, e Treino Desportivo.

Estas são formações que se prolongam por dois anos lectivos, que incluem um semestre de estágio. São cursos fundamentalmente práticos, "que potenciam o contacto real com o mercado de trabalho. A sua conclusão, com aproveitamento, confere o diploma de técnico superior profissional e possibilita aceder e ingressar nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado através de um concurso especial".

Os interessados em candidatar-se devem ser titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, bem como os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional. Podem ainda integrar estes cursos os candidatos que tenham obtido aprovação nas provas especialmente adequadas para maiores de 23 anos.

Os estudantes dos CTeSP podem concorrer à bolsa de estudos da Direção-Geral do Ensino Superior. Além disso, a UMa possibilita o pagamento da propina faseado até 10 prestações.