'Festa do Chão da Lagoa' na recta final de preparação

Coube ao secretário-geral do PSD/Madeira apresentar aquela que diz ser "a festa de todos os madeirenses", numa conferência que decorreu, no início desta tarde, na Herdade do Chão da Lagoa, onde as bandeiras laranja e as barracas já montadas confirmam que está tudo a ser ultimado para a festa anual do PSD/Madeira, que acontece a 21 de Julho.

José Malhoa será o cabeça-de-cartaz do evento, onde vão actuar, também, vários artistas regionais, a partir das 8 horas da manhã.

No campo político, ainda não está confirmada a vinda do presidente do partido a nível nacional, Luís Montenegro. Garantidas estão as intervenções políticas de Bruno Merlim, presidente da JSD; José Prada, secretário-geral; fechando com Miguel Albuquerque, presidente do PSD/Madeira.

José Prada não quis avançar os custos da festa, apontando um número apenas para o final do evento. Confrontado com a venda do recinto da festa, a Herdade do Chão da Lagoa, a um privado, o secretário-geral do PSD/Madeira não confirmou se no futuro o evento magno do partido vai manter-se ou não neste espaço.