Aperte o cinto para uma nova aventura ao volante do BMW 330e

Descubra o poder da elegância e desempenho com o BMW 330 330e. Este veículo, que combina sofisticação e agilidade, está à sua espera no stand do Megamotor.

A viatura oferece uma experiência de condução inigualável, equipada com uma série de características especiais. Se procura um automóvel familiar, confortável, com excelente desempenho e fiabilidade, esta é a escolha ideal.

Este modelo híbrido plug-in, com caixa automática, vem equipado com um motor TwinPower Turbo a gasolina de 4 cilindros, 1.998 cm3 de cilindrada e uma potência combinada de 292 cavalos.

A pensar na sua segurança, este potente veículo traz consigo uma gama de segurança activa e passiva, como é o caso de ABS, EBD, ESP, entre outros.

Além do seu desempenho impressionante, o BMW 330 330e vem com uma série de extras de fábrica, incluindo espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento, regulador de velocidade e GPS.

Esta potente máquina está disponível no Megamotor por 37 000 euros, havendo a possibilidade de retoma, mesmo estando sujeito a alguma dívida.

Existe também a oportunidade de um financiamento que vai desde desde 491,73 euros por mês, sem entrada inicial, e garantia de 18 meses por mútuo acordo. *

Se está pronto para uma nova aventura, não procure mais. Agarre esta oportunidade e faça-se à estrada com o BMW que prima pela elegância e conforto. Certamente não vai deixar ninguém indiferente. O BMW 330e é, de facto, inconfundível e o seu design não passa despercebido na estrada.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.