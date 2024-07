Apoio e jogo 'renhido' ao intervalo com empate 0-0

Portugal e a Eslovénia fecharam hoje com uma igualdade a zero a primeira parte do encontro dos oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, em Frankfurt, na Alemanha.

No Deutsche Bank Park, a formação das 'quinas' teve mais tempo a bola e criou mais oportunidades de golo, mas nenhuma das equipas marcou.

No ‘palco’ montado pelo DIÁRIO, no Largo da Restauração, o ambiente permanece também 'renhido' no apoio à equipa das 'quinas', como se pode ver pelas imagens.