Mbappé estreou-se a marcar em Europeus, ao sexto jogo

O avançado francês Kylian Mbappé marcou hoje o seu primeiro golo em fases finais do Europeu de futebol, ao sexto jogo, ao faturar de grande penalidade face à Polónia (1-1), no fecho do Grupo D do Euro2024.

O futuro jogador do Real Madrid ficou em 'branco' na edição de 2020, adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19, apesar de ter estado a 'full time' nos quatro jogos dos gauleses, um com prolongamento, e também ainda não tinha marcado em 2024.

Mbappé não 'faturou' face aos austríacos, que a França venceu graças a um autogolo de Maximilian Wöber (38 minutos), e, devido a uma lesão na cara sofrida no final desse embate, em 17 de junho em Düsseldorf, falhou, por precaução, o segundo jogo, com os Países Baixos.

Hoje, o ex-jogador do Paris Saint-Germain, de 25 anos, voltou ao 'onze', como capitão dos 'bleus', e conseguiu, finalmente, o seu primeiro golo em campeonatos da Europa, aos 56 minutos, na transformação de um castigo máximo.

Aos 79 minutos, o não menos famoso avançado polaco Robert Lewandowski também 'faturou' de penálti e empatou o jogo, atirando os franceses para o segundo lugar do Grupo D e para um possível embate com Portugal nos quartos de final.

Mbappé só marcou uma vez em Europeus, mas já conta 12 em Mundiais, quatro em 2018, edição que a França conquistou, e oito em 2022, incluindo três na final perdida com a Argentina, sendo o sexto da tabela, junto ao brasileiro Pelé.

Pela frente, o gaulês, que ainda poderá estar pelo menos em mais três edições -- terá 35 anos em 2034 -, só tem os alemães Miroslav Klose (16) e Gerd Müller (14), intermediados pelo brasileiro Ronaldo (15), o compatriota Just Fontaine (13) e o argentino Lionel Messi (13), ainda candidato a estar em 2026.