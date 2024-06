Portugal inicia preparação para jogo com a Eslovénia em Marienfeld

A seleção portuguesa de futebol inicia hoje a preparação para o jogo com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro2024, num dia em que os mais utilizados na derrota com a Geórgia devem fazer trabalho de recuperação.

A equipa orientada pelo selecionador Roberto Martínez regressa ao trabalho em Marienfeld, no 'quartel-general' da formação das 'quinas' na Alemanha, num dia fechado para a comunicação social.

Como é habitual, os mais utilizados devem realizar trabalho de recuperação, sendo esperado que o restante grupo tenha uma sessão mais intensa, no dia seguinte à primeira derrota na prova.

Portugal fechou a fase de grupos com um desaire inesperado frente à Geórgia (2-0), depois de ter vencido os dois primeiros jogos da 'poule' F frente à República Checa (2-1) e Turquia (3-0), que lhe valeu o primeiro lugar.

Nos oitavos de final, Portugal vai enfrentar a Eslovénia, que terminou em terceiro o Grupo C, em jogo agendado para segunda-feira, em Frankfurt, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).