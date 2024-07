Festa na chegada de Laura Santos ao Porto Santo

O Porto Santo viveu esta manhã, no Aeroporto do Porto Santo, momentos de felicidade e alegria, com chegada da campeã nacional de golfe no escalão de sub 12, Laura Santos.

Não eram muitas as pessoas que estavam na receção, mas as que estavam fizeram uma algazarra, ainda por cima com o apoio da banda da Casa do Povo do Porto Santo, que presenteou a atleta com várias músicas, entre as quais, o tema 'Porto Santo'.

Laura Santos falou com o DIARIO: "Estou muito contente com título de campeã nacional”.

Numa abordagem à prova em si disse que, “no primeiro dia, decorreu muito bem, mas no segundo nem tanto, mas isso são coisas que acontecem, mas estive sempre confiante”.

Laura Santos salientou que este título lhe dá “ forças para continuar a competir “ e tentar transmitir a outros jovens o feito da atleta: “Sim talvez, isso era muito bom”.

O pai de Laura Santos, Bruno Santos, também ele atleta outrora e professor de Educação Física falou com o DIÁRIO: "A Laura teve este ano uma agenda cheia de competições, que visavam a preparação para este campeonato nacional, que com os estudos foi um pouco difícil de conciliar, e independentemente de ter ganho ou não, a sua participação num campeonato nacional já foi um feito”.

Já o presidente do PXO Golfe Clube, Paulo Silva, disse “estar muito satisfeito termos uma atleta já campeã nacional, num clube que tem tão pouco tempo de vida, e é sempre um orgulho”.