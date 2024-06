Montenegro quer entrada "com o pé direito" e aposta em vitória por 2-0

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, vaticinou hoje uma vitória por 2-0 da seleção lusa sobre a República Checa, na primeira jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol, destacando a importância de "entrar com o pé direito".

"É importante entrar com o pé direito, fazer um bom jogo e ganhar, para, passo a passo, irmos construindo um percurso que, espero, só acabe no dia 14 de julho [data da final]", afirmou Montenegro, em Leipzig, onde esteve com a comitiva nacional.

O primeiro-ministro, que assistirá ao jogo agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Red Bull Arena, considerou que a seleção portuguesa, campeã europeia em 2016, tem qualidade para fazer um bom campeonato da Europa, mas destacou a oposição das outras 23 seleções.

"Temos qualidade e possibilidade de fazer um bom campeonato, e de ir ultrapassando todos os obstáculos, que são muitos e difíceis", disse, acrescentando: "Se há coisa que se tem percebido é que cada vez há mais equilíbrio entre as equipas e nada é garantido", afirmou.

Montenegro destacou o papel do desporto como "uma das formas de expressão maior da identidade nacional", lembrando os milhões que, por todo o mundo, vão assistir à transmissão televisiva do jogo.

"Temos felizmente no desporto uma expressão muito maior do que a temos do ponto de vista territorial e populacional. Somos uma nação pequena, mas grande em muita coisa e em várias áreas. A seleção de futebol é uma referência mundial", referiu.

Montenegro, que se mostrou disponível para regressar à Alemanha caso Portugal ultrapasse a fase de grupos, enalteceu o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e afirmou: "O espírito de grupo, a organização, a qualidade intrínseca dos atletas permite-nos ter otimismo, confiança e esperança".

O primeiro-ministro afirmou ainda ter feito uma combinação com José Pedro Aguiar Branco e Marcelo Rebelo de Sousa, explicando que o presidente da Assembleia da República marcará presença no jogo com a Turquia, da segunda jornada, e que o chefe de Estado assistirá ao encontro com a seleção da Geórgia.

Em Leipzig, Portugal vai tentar somar a sua quarta vitória em jornadas de estreias de Europeus, depois do 3-0 à Hungria, no Euro2020, do 2-0 à Turquia, no Euro2008, e do 3-2 a Inglaterra, no Euro2000.

Esta é a nona participação de Portugal em Campeonatos da Europa, oitava consecutiva.