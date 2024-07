Romain Correia reforça Marítimo

O Marítimo assegurou mais um reforço para atacar a temporada 2024/25. Trata-se de Romain Correia, central nascido em França, mas internacional português pelas camadas jovens, tendo estado no Campeonato da Europa de sub-19 em 2018. Em Portugal ingressou na Vitória de Guimarães em 2015/16, jogando nos escalões de formação desde os sub-17 até à equipa B, tendo depois conhecido uma experiência no futebol espanhol, quando, foi emprestado ao Hércules no mercado de Janeiro de 2021. Voltou ao futebol português e para a equipa B do FC Porto, pela qual, nas últimas três temporadas, alinhou em 69 jogos e anotou três golos.

Romain Correia já está na Madeira mas não esteve ainda nos exames médicos que o Marítimo iniciou esta manhã, à partida para uma nova temporada, e deve ser apresentando nas próximas horas.