Fábio Pereira diz que Marítimo é "sempre candidato a subir de divisão"

O Marítimo contou hoje com 20 futebolistas no regresso aos trabalhos para a nova época, com o treinador Fábio Pereira a assumir que o clube da II Liga de futebol é "sempre candidato a subir de divisão".

Fábio Pereira falou à comunicação social sobre as expectativas para 2024/25, prometendo uma equipa com "energias renovadas" e jogadores "muito motivados" para a temporada que se avizinha, acrescentando que, a seu tempo, "novos reforços chegarão à Madeira", com o objetivo de voltar ao primeiro escalão.

Sobre os primeiros dias de treino, Fábio Pereira esclareceu que servem, essencialmente, "para avaliar o estado em que os jogadores se encontram", sendo que também é importante "começar a dar alguns indicadores sobre a forma de jogar", concluiu.

O defesa esquerdo Fábio China, um dos capitães de equipa, também falou aos jornalistas e assumiu o "peso" de "ser madeirense" e vestir a camisola dos 'verde-rubros', convencido de que o clube precisa de "fazer melhor do que na temporada passada".

O avançado Patrick Fernandes e o médio ofensivo André Rodrigues, ambos provenientes do Torreense, foram os únicos reforços presentes no primeiro dia de trabalho, em que os jogadores realizaram exames médicos e físicos, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Também os guarda-redes Phillip Sukhikh, Samu e Pedro Teixeira, os defesas Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Lucas Hellens, Igor Julião, Noah Madsen, Fábio China e Tomás Domingos, os médios Francisco França, Bernardo Gomes, João Tavares, Pedro Silva e Noah Françoise e os avançados Euller Silva, Francisco Gomes e Francis Cann se apresentaram hoje ao departamento médico do clube.

Devidamente autorizado após ter estado ao serviço da seleção de Cabo Verde, Diogo Mendes foi uma das ausências notadas, assim como Ibrahima Guirassy e Lucas Silva, que devem juntar-se ao grupo de trabalho nos próximos dias.

Saíram do plantel, em final de contrato, o guarda-redes Amir, os defesa Zainadine Júnior e René Santos, o médio Bruno Xadas (assinou pelo Tianjin Jinmen Tiger, da China) e Higor Platiny, sendo que o avançado José Bica rescindiu unilateralmente, num caso que vai agora transitar para as instâncias legais.

O quarto classificado na última edição da II Liga de futebol vai começar por treinar na Madeira, com a primeira sessão no relvado agendada para quarta-feira, no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, antes de rumar para a vila de Moncarapacho, no Algarve, onde vai realizar o habitual estágio de pré-temporada, entre 11 e 21 de julho.

Em 13 de julho, os insulares defrontam a equipa de sub-23 do Farense, para depois, em 17 de julho, agendar um duplo confronto, com o Cambridge United FC, de manhã, e a formação principal do Farense, de tarde.

Dois dias depois, em 19 de julho, está marcado o duelo mais mediático, com os 'verde-rubros' a medirem forças com o Al Nassr, para depois jogarem com o Portimonense, em 20 de julho.

Novamente em território insular, os madeirenses defrontam o Nacional, em 23 de julho, antes de concluir a pré-temporada com a participação no Torneio da Autonomia, em 03 e 04 de agosto.

Plantel provisório do Marítimo para a época 2024/25:

- Guarda-redes: Samu, Pedro Teixeira e Phillip Sukhikh.

- Defesas: Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Igor Julião, Noah Madsen, Lucas Hellens, Fábio China e Tomás Domingos.

- Médios: Diogo Mendes, Ibrahima Guirassy, Francisco França, Bernardo Gomes, João Tavares, Pedro Silva e Noah Françoise.

- Avançados: Euller Silva, Lucas Silva, André Rodrigues (ex-Torreense), Francisco Gomes, Francis Cann, Patrick Fernandes (ex-Torreense) e Preslav Borukov.

Saíram: Amir, Zainadine Júnior, René Santos, Bruno Xadas (Tianjin Jinmen Tiger, Chi), Higor Platiny e José Bica (rescisão unilateral de contrato).