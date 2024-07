No discurso de agradecimento pelo galardão que acabaram de receber, as sete personalidades e uma entidade que receberam do Governo Regional, Carlos Ramos salientou o sentimento de surpresa, honra e gratidão.

“Este galardão que hoje recebemos é um reconhecimento à dedicação” a todos os que se empenham no desenvolvimento da Região nas suas várias áreas de actuação, que acredita foi o caso dos distinguidos.

Por isso, frisou, que “é um privilégio continuar a contribuir” para o sucesso da Região. “A Madeira será o reflexo do que nós, individual e colectivamente, soubermos honrar” a sua história.

Daí que, referisse, o facto deste Dia da Região celebrar a nossa identidade, pelo que dedica as distinções a todos os madeirenses que, com resiliência e dedicação, constroem o futuro da nossa terra.

Agradeceu ao governo pelo apoio continuo, incentivando as entidades a buscar a excelência para que a Madeira seja sempre o reflexo do progresso e da excelência.