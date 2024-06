18 condutores detidos com álcool na Madeira e Porto Santo

A Polícia de Segurança Pública apanhou na última semana 18 condutores com excesso de álcool. Oito foram detidos no Funchal, cinco em Câmara de Lobos, um em São Vicente, um em Machico e três no Porto Santo. Além destes, foram também detidos três condutores sem carta de condução, no Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz. Houve um outro condutor detido por desobediência, por conduzir com a carta apreendida no Funchal, e outro por conduzir um veículo apreendido.

Entre os dias 21 e 27 de Junho foram também registados 65 acidentes de viação na Região, dos quais resultaram 19 feridos ligeiros.

Destacam-se 51 colisões, 13 despistes e um outro acidente não especificado.