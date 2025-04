A Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, promove, este sábado, o terceiro concerto de ciclo ‘Barroco a Norte’ que terá lugar a partir das 20 horas na Igreja do Porto da Cruz.

Com produção a cargo da Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) esta iniciativa leva concertos de entrada livre a diversos locais, garantindo um acesso democrático e de livre fruição à música erudita para população e todos quantos visitam a Região, refere comunicado remetido esta tarde.

Assim, depois de dois concertos na Igreja do Seixal e na Igreja Matriz de São Vicente, o ‘Barroco a Norte’ 2025 inclui ainda outros dois eventos, amanhã e a 12 de abril na Igreja Matriz de São Jorge).

O concerto deste sábado, sob o tema “Meditações” tem como protagonistas Paulo Silva & Celina e tem como objectivo oferecer um percurso musical através de diferentes períodos e estilos, destacando a riqueza e diversidade do repertório para órgão.

Da solenidade do coral luterano ao virtuosismo da fuga, das melodias contemplativas à exuberância do barroco, esta seleção de peças revela o esplendor deste instrumento e a mestria dos compositores que dele fizeram eco. Do programa fazem parte obras de Albrechtsberger, Johann Walther, John Stanley, Johann Sebastian Bach, Johann Jakob Froberger e William Thomas Best, numa seleção que compreende um percurso de grande riqueza estilística, desde a simplicidade devocional do coral até à exuberância das fugas e danças barrocas, evidenciando a versatilidade e imponência do órgão ao longo dos séculos.

O ‘Barroco a Norte’ visa, não só dar a conhecer a música barroca, como também contribuir para o objectivo que tem pautado a atuação da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura: o da descentralização cultural.

Recorde-se que a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM), fundada em 1984 tem sido um pilar da cultura musical madeirense, promovendo a excelência artística e enriquecendo a oferta cultural da Região. A AOCM é responsável por diversos ciclos musicais que destacam o talento de artistas madeirenses e elevam o prestígio da música barroca. Através do Funchal Baroque Ensemble, a associação reforça o seu compromisso com a interpretação historicamente informada da música antiga.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, convida a população a assistir a mais este concerto do ciclo ‘Barroco a Norte’.

“Este ciclo, promovido pela Direção Regional da Cultura, assume um papel crucial na democratização do acesso à cultura, descentralizando a programação. Cada concerto é um encontro entre o passado e o presente, entre o esplendor barroco e a vivência contemporânea da nossa população”. Eduardo Jesus

Mais informações sobre este evento podem ser obtidas em https://cultura.madeira.gov.pt/