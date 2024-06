Madeira recebe evento e exposição ligados ao Espaço

A cidade do Funchal será, amanhã, palco de um evento e uma exposição promovidos pela a Agência Espacial Portuguesa, em conjunto com a Ordem dos Engenheiros da Região da Madeira.

O evento 'Observação da Terra para a Região da Madeira' terá lugar no Museu da Electricidade — Casa da Luz, das 10h às 15h30, desta sexta-feira, 28 de Junho.

A integra-se na série de sessões 'Observação da Terra para os Municípios', que já se realizaram em cidades como Guimarães e Pampilhosa da Serra, e contará com diversas apresentações e discussões sobre a aplicação destas tecnologias na região.

Carolina Sá, gestora de programas de Observação da Terra na Agência Espacial Portuguesa, explica que o objectivo é "envolver potenciais utilizadores destas tecnologias na Administração Pública da Madeira, incluindo o Governo Regional". "Queremos promover o uso das tecnologias de Observação da Terra e criar sinergias entre empresas e a administração pública", acrescenta a responsável citada em nota de imprensa.

Por seu turno, Miguel Branco, presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, destaca os benefícios destas tecnologias em áreas como cidades inteligentes, gestão de emergências, agricultura, conservação da natureza, monitorização marítima e alterações climáticas. "A sinergia entre observação da Terra e engenharia desempenha um papel vital na monitorização ambiental e gestão de recursos", sublinha.

No mesmo dia, às 16 horas, inaugura-se no centro comercial MadeiraShopping a exposição 'As costas francesa e portuguesa sob o olhar dos satélites'. Esta exposição, fruto da colaboração entre a Agência Espacial Portuguesa e o CNES (agência espacial francesa), apresenta imagens captadas pelos satélites GEOSAT-2 e Pléiades, mostrando 22 pontos geográficos de Portugal e França.

A inauguração contará com a presença do presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, e do presidente do conselho directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, Miguel Branco. A exposição estará aberta ao público até ao dia 7 de Julho.