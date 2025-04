Trabalhos de limpeza de estrada do Curral das Freiras estão praticamente concluídos

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino esteve esta sexta-feira na freguesia do Curral das Freiras a acompanhar os trabalhos de limpeza da estrada que ficou obstruída após um deslizamento de terras ocorrido na quinta-feira, na sequência da passagem da depressão ‘Nuria’ pela Região.

Acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia, Salustino Gonçalves, pelo diretor regional do Equipamento Social e Conservação, Pedro Rodrigues, e por Ricardo Fernandes, da Direção Regional de Estradas, o secretário explicou que as equipas já estão desde ontem no terreno a remover os detritos, permitindo o acesso dos moradores às zonas afectadas, adiantando que também já foram retomadas as carreiras dos transportes públicos que servem aquela localidade.

Os trabalhos continuam em curso, pelo que o trânsito permanece condicionado até à sua conclusão, o que se espera que aconteça muito em breve.

No local, o governante aproveitou a oportunidade para "agradecer a compreensão de todos, apelando à circulação com precaução naquela zona", conclui nota enviada.