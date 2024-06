'Siga' na estrada a partir de Julho

Novo serviço de transporte público de passageiros operacionalizado pela Horários do Funchal, SAM e Rodoeste conta com autocarros mais modernos e ecológicos. Passageiros aplaudem iniciativa de "passar do Inferno ao paraíso". Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 20 de Junho.

Outros destaques

Ganhar tempo para convencer a oposição. Antecipando o chumbo do Programa do Governo que ia ser votado hoje no parlamento, Albuquerque retira documento, volta a garantir que não sai e vai apresentar nova proposta em breve.

'Gestão' vai gerar "severas" consequências para a economia Dirigente da ACIF alerta que verbas dos programas comunitários podem ficar comprometidas caso a Região nãon disponha de um orçamento em breve.

E, por fim, Ordem expulsa único notário do Porto Santo.

