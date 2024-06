'Marionetas em Ação' para ver no MadeiraShopping

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promoveu o III 'Concurso de Expressão Dramática: Marionetas em Ação', uma iniciativa da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), cujos trabalhos são apresentados numa exposição patente, entre os dias 18 e 23 de Junho, no Centro Comercial MadeiraShopping.

O concurso surgiu no âmbito do trabalho desenvolvido pela Equipa de Animação com o intuito de levar aos estabelecimentos de educação pré-escolar e jardins de infância da Região Autónoma da Madeira espectáculos de animação na área de expressões musical e dramática potenciando o trabalho interdisciplinar. A iniciativa promove, assim, a valorização da expressão dramática e procura incentivar a criatividade das crianças do pré-escolar, através de experiências artísticas diversificadas e significativas.

Com efeito, o teatro de marionetas é um importante recurso pedagógico na área da expressão dramática, sendo potenciador de uma aprendizagem integrada e vivenciada, que recorre a uma linguagem pluridisciplinar, possibilitando o desenvolvimento das capacidades expressivas da criança. Com origem no termo francês marionnette, as marionetas são “bonecos” que representam pessoas, animais ou objetos animados, manipulados, através de fios, por uma pessoa. A marioneta de fios, quando utilizada em contexto educativo, nomeadamente no conto e reconto de histórias, possui um enorme potencial pedagógico, artístico e afetivo: facilita o educador na tarefa da comunicação e da expressão uma vez que, ao manipulá-la, está a dar-lhe vida, tornando-a real e concreta para a criança, expressando emoções e sentimentos através da voz e do movimento durante a sua manipulação. Considerando o seu carácter mágico, para a criança, a marioneta torna-se real no seu imaginário, envolvendo-a no jogo simbólico, levando-a a acreditar que tem vida própria, sendo capaz de dialogar e ouvir o que "ela" está a contar, sem se aperceber que é o educador quem a manipula. Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Foi proposto aos educadores de infância a criação de uma marioneta de fios tendo como base uma das histórias da Equipa de Animação. Os 16 trabalhos recebidos, oriundos de 12 instituições, foram analisados por um júri especialista na área, que selecionou os 3 primeiros classificados – vencedores desta iniciativa artística – atribuindo também 2 menções honrosas.

Os trabalhos vencedores poderão ser visualizados no portal da Direcção Regional de Educação em https://www.madeira.gov.pt/dre, no separador “Educação Artística”, bem como, através das páginas de Facebook e Instagram da DSEA.

Vencedores

1.° Classificado

Escola Básica com Pré-escolar e Creche de Santo António e Curral das Freiras

História: O Espantalho – 2006

Personagem: Espantalho - Sala: Pré II

Educadora responsável: Patrícia Gomes

2.° Classificado

Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo

História: A Carochinha e o João Ratão – 1987

Personagem: Carochinha - Sala: Azul

Educadora responsável: Maria da Conceição Freitas

3.º Classificado

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Corujeira - Campanário

História: O Capuchinho vermelho – 2000

Personagem: Capuchinho Vermelho - Sala: Pré B

Educadora responsável: Cecília Graterol

Menção honrosa

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Corujeira - Campanário

História: No Reino encantado – 2009

Personagem: Fada Gui - Sala: Pré A

Educadora responsável: Mónica Viríssimo

Menção honrosa