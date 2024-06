EBS Machico brilhou no Campeonato Nacional Multipli

Depois de no ano transacto vencer o título nacional do 5.º ano de escolaridade, o aluno da Escola Básica e Secundária de Machico Nuno Freitas, agora no 6º ano, voltou a vencer a grande final nacional da sexta edição do Campeonato Nacional Multipli, onde concorreu com os melhores 50 alunos do ensino básico de todo o país.

Também no 5.º ano de escolaridade, a vitória sorriu a uma aluna da EBS Machico. Ana Freitas, depois de se apurar na fase regional, superiorizou-se a todas as suas adversárias tornando-se campeã nacional à frente do seu conterrâneo Lourenço Silva da Escola Secundária da Calheta e de Gonçalo Mendes da Escola Básica D. Manuel I (Algarve), revela a escola.

"Organizado pelo Politécnico de Leiria e pela Alfiii, marca nacional de jogos lúdico-didáticos, o Multipli consiste no jogo da tabuada ao contrário que permite treinar a tabuada da multiplicação de uma forma divertida, ao mesmo tempo que leva o jogador a raciocinar e a exercitar a memória", explica.

E conclui: "Neste campeonato nacional, que pretende contribuir para desenvolver o pensamento lógico e os conhecimentos relativos à tabuada, fomentar o interesse das crianças pela matemática, e estimular a componente lúdica ao longo do processo ensino-aprendizagem, a Escola Básica e Secundária de Machico esteve representada por 5 alunos do 2º ciclo que se apuraram na semi-final que decorreu no dia 24 de Maio".