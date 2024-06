Estreia de Portugal no Euro2024 de futebol em destaque na imprensa nacional

Portugal estreia-se hoje no Euro2024 de futebol, com um duelo frente à República Checa, em Leipzig, na Alemanha, no dia em que arranca o Grupo F e em que fica fechada a primeira jornada da fase de grupos.

A seleção nacional entra em campo às 21:00 locais (20:00 horas de Lisboa), na Red Bull Arena, naquele que será o quarto duelo com os checos em fases finais de Campeonatos da Europa.

Este é um assunto que está hoje em destaque na imprensa nacional.

Diário de Notícias:

- "Saúde mental afeta 20% dos portugueses e custa 15 mil milhões às seguradoras mundiais"

- "Portugal-República Checa. Martínez vê seleção 'preparada', mas não ao 'nível máximo'"

- "UE. PPE quer presidência do Conselho Europeu dividida"

- "Jorge Bacelar Gouveia: 'A ideia de que o Homem já não precisa da religião está muito longe de ter sido provada', explica professor de Direito e antigo membro da Comissão da Liberdade Religiosa"

- "Urgências. Hospital da Prelada vai receber até 365 doentes não urgentes por dia do SNS a 45 euros cada"

- "Glex Summit. 'Muitos dos desafios que enfrentamos na Terra terão a sua solução no espaço', diz Brian Cox, físico britânico"

Correio da Manhã:

- "Costa tem à espera mais de 31 mil euros/mês em Bruxelas. Conheça a remuneração do presidente do Conselho Europeu"

- "Portugal-Rep. Checa. Martínez leva roupa para chegar à final"

- "Sporting. Negócio de Ioannidis fica mais complicado"

- "FC Porto. Dragão quer baixar preço de Faye"

- "Soler também está no pacote. PSG oferece Renato Sanches ao Benfica para ter desconto com João Neves"

- "150 barcos atacados por orcas ao largo da Costa em 4 anos"

- "Mulher assassinada. Guerra entre famílias mata inocente em Setúbal"

- "Entrevista ao Now. Montenegro quer contributo de todos os partidos no OE"

- "Quatro ficam presos. Violação mantém na cadeia 'casuals' ligados ao Benfica"

- "Namorados. Vídeos partilhados por vingança"

Público:

- "UTAO incapaz de prever quanto custa alargar recuperação de tempo de serviço"

- "Euro 2024. Seleção pronta para uma viagem sem pensar no destino"

- "Competências digitais. Profissionais de saúde precisam de mais formação"

- "Caso das gémeas. Arguido Lacerda Sales (quase) manteve o silêncio"

- "Jacob Soll [historiador económico]: 'As pessoas estão no escuro, quando falam sobre a dívida'"

- "Europa. Caminho de Costa passou a ser uma corrida de obstáculos"

- "Retrato. A exibição de cinema em Portugal está em crise? Sim --- porque não há filmes"

- "Entrevista. China e EUA: 'Estamos a tentar evitar uma bifurcação da política espacial'"

Jornal de Notícias:

- "Estado indemniza mulher que abdicou da carreira para apoiar família"

- "Agricultores sem apoios do ano passado"

- "Porto. Obras da Linha Rosa somam dois anos de atraso"

- "Covid e gripe. Vacinação nas farmácias reduziu deslocações"

- "Professores. Descongelar carreiras custa mais 50% do que previsto"

- "Gémeas. Lacerda usa estatuto de arguido para não responder"

- "Podence. Caretos dão cor à nova novela da SIC"

- "Euro 2024. Portugal-Chéquia - Toda a fé em Martínez"

- "FC Porto. Pepe de saída do Dragão com futuro em aberto"

Jornal i:

- "inadiável"

- "O fim de um pesadelo chamado ferrovia. Depois de muitos avanços e recuos, o projeto de Alta Velocidade irá finalmente avançar"

- "Caso das gémeas. Lacerda Sales invoca direito ao silêncio"

- "Portugal arranca hoje Europeu contra a Chéquia"

Negócios:

- "Revisão de tabela de preços puxa pela despesa da ADSE"

- "Obras feitas com promessa de apoio sem retorno à vista"

- "Portugal ganha três posições no ranking da competitividade"

- "Bolsa. Da energia à defesa, Europa está a fazer mexer as cotadas"

- "Radar África. Financiadores internacionais dizem sim ao corredor do Lobito"

- "Financiamento. Malparado no crédito ao consumo cai 'porque há mais cuidado'"

O Jornal Económico:

- "EDP encaixa 100 milhões com venda de empresa de Macau ao acionista chinês"

- "Philip Morris promete investir mais em Portugal se Governo apoiar tabaco sem fumo"

- "Ucrânia arrisca 'default' ao falhar acordo com credores"

- "AEP leva empresas ao Brasil para conquistar mercado da saúde na América Latina"

- "Forbes África Lusófona e JE promovem Doing Business Angola 2024"

- "Bolsa de Londres volta a ser a maior da Europa, após crise em França"

A Bola:

- "Portugal-Chéquia. Vamos a isso! Tudo pronto para a estreia no Euro"

- "Benfica. Tagliafico e Gosens em cima da mesa para a lateral esquerda"

- "Sporting. Esforço extra por Ioannidis"

- "FC Porto. Tiago Djaló em agenda para o centro da defesa"

- "A Bola ao Centro. Dois dias a viver por dentro o curso de arbitragem em Rio Maior"

Record:

- "Portugal-Chéquia. Vamos lá cambada! Chegou a hora de exibir a qualidade da seleção"

- "Roberto Martínez: 'Precisamos de sonhar. Tenho sete camisas, não trouxe só três'"

- "Dragões amarram Pêpe. Barcelona interessado"

- "Benfica. Gosens na mira para a esquerda"

- "Sporting. Jogo com paciência por Paulinho. Ida para o Toluca ainda em aberto"

O Jogo:

- "Portugal-Chéquia. Prontos para o tiro de partida"

- "Selecionador encheu a mala de fé até à final: 'Trouxe sete camisas'"

- "Diogo Costa certo, sistema de três centrais provável"

- "Áustria-França 0-1. Bélgica-Eslováquia 0-1. Roménia-Ucrânia 3-0"

- "FC Porto. Villas-Boas já informou o central de que não fará parte do plantel 2024/25. Pepe poupa 3 MEuro em salários"

- "Áustria recebe estágio de pré-temporada dos dragões"

- "Benfica. Lateral alemão do Union Berlim na lista de alvos das águias. Gosens é prioridade à esquerda"

- "PSG cede Renato Sanches e Soler para levar Neves"

- "Sporting. Panathinaikos não cede e o avançado apresenta-se no arranque dos trabalhos. Ioannisdis cada vez mais complicado"

- "Paulinho já chegou a acordo com o Toluca"

- "Braga. Central brasileiro assinou por quatro temporadas e custou 1,2 MEuro. Robson Bambu oficializado