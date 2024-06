Rui Veloso é o 'grande artista' desta noite em Santa Cruz

Está agendado para as 21h30 de hoje o concerto do músico Rui Veloso, nas Festas do Concelho de Santa Cruz. Com uma carreira de mais de quatro décadas, promete levar centenas de pessoas até ao centro de Santa Cruz.

Rui Veloso é conhecido por sucessos como 'Chico Fininho’, ‘A Paixão’, ‘Não há estrelas no céu’, ‘Porto Côvo’ e o icónico ‘Porto Sentido’. "Hoje, em vez de atravessar o rio ao encontro do casario que se estende até ao mar, Rui Veloso atravessa o oceano para uma nova geografia, mas para o encanto de sempre e a qualidade a que já habituou o público", refere nota à imprensa.

A noite terminará com espectáculo pirotécnico.