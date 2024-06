Veja as fotos dos grupos que desfilaram hoje nas Marchas de São João em Santa Cruz

Onze grupos e cerca de 600 figurantes participaram, ao final da tarde deste domingo, nas Marchas de São João, nas ruas da cidade de Santa Cruz. O público compareceu em peso para assistir a esta iniciativa organizada pela Casa do Povo de Santa Cruz, em parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia.

Participaram no desfile elementos do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, da Casa do Povo da Ribeira Brava, do Centro Comunitário da Nogueira e CACI, da 'Nuvem de Afeto', da Casa do Povo de São Martinho, da Universidade Sénior de Machico, da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, da Casa do Povo da Serra de Água, do Centro Comunitário do Funchal, da Associação de Karaté de Santo António e da Marcha da Madalena do Mar.

No final, houve a habitual ceia de São João, servida aos grupos participantes na Praça Padre Patrocínio Alves.