Governo Regional voltou a ser excluído da Sessão Solene do Dia do Concelho de Santa Cruz

O Governo Regional volta a estar este ano arredado das comemorações do 509º Aniversário do Município de Santa Cruz, ao não ter sido convidado para a sessão solene a realizar-se esta tarde. Tem sido assim desde 2018 – primeiro ano do mandato anterior, o segundo, sob a presidência de Filipe Sousa. Desde então que a governação JPP ‘substituiu’ o lugar habitualmente atribuído ao presidente do Governo Regional ou a quem o representava, pela figura designada de Representante do Povo. Nos anos anteriores essa representação foi sempre assegurada por ‘veteranos’ santa-cruzenses, mas este ano a tão simbólica cadeira na Mesa de Honra que representa o Povo do Concelho de Santa Cruz é ocupada por jovem santa-cruzense de 16 anos de idade, de nome Maria Fátima.

A restante composição da Mesa repete-se com a ‘prata da casa’, ou seja, com o presidente da Câmara Municipal, Filipe Sousa, de um lado, e a presidente da Assembleia Municipal, Júlia Caré, do outro.

Além das intervenções habituais – partidos com assento na Assembleia Municipal (PS, PSD/CDS e JPP) -, a novidade é a Representante do Povo, também intervir, antes dos discursos da presidente da Assembleia Municipal e do presidente da Câmara Municipal.

Cerimónia que inclui a entrega de seis medalhas municipais de mérito (2 de Grau Cobre, e 4 de Grau Ouro).