Em ano de Jogos Olímpicos hoje assinalam-se os 130 anos do Comité Olímpico

O Dia Olímpico, que hoje se assinala, "comemora a fundação do Comitê Olímpico Internacional em 23 de Junho de 1894", portanto há 130 anos, pelo Barão Pierre de Coubertin.

A Madeira terá pelo menos dois atletas garantidos - Pedro Buaró, no salto com vara, e Marcos Freitas, no Ténis de Mesa, têm lugar na comitiva nacional, sendo que o primeiro irá estrear-se na competição.

A qualificação foi garantida em inícios de Fevereiro no Campeonato Nacional de Clubes de Pista Coberta, em Pombal. Na altura, Pedro Buaró igualou a marca de qualificação do Salto com Vara para os Jogos Olímpicos Paris 2024, impulsionando-se à altura de 5,82 metros. "Depois de tentativas bem-sucedidas a 5,15 metros, 5,30, 5,50 e 5,70, todas à primeira tentativa, Pedro Buaró conseguiu a marca de 5,82 metros à segunda tentativa. Este resultado valeu-lhe também um novo recorde nacional e o 1.º lugar na prova, contribuindo para a classificação geral do seu clube", frisava o Comité Olímpico de Portugal.

Já Marcos Freitas, também em Fevereiro garantiu, com a selecção masculina de Ténis de Mesa garantiu "a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, ao apurar-se para os quartos de final do Mundial de Equipas", que decorreu em Busan, na Coreia do Sul. "Portugal (8.º do ranking mundial) venceu a Croácia (13.ª), por 3-1 nos oitavos de final e conseguiu automaticamente um lugar entre os oito primeiros classificados do Mundial, condição obrigatória para a qualificação olímpica direta. A qualificação da equipa assegura também duas vagas no torneio de singulares masculinos em Paris 2024" e Marcos Freitas será um dos integrantes da comitiva.

Com ligações à Madeira, também Fu-Yu, mesa tenista, que integrava a seleção feminina, que "terminou a sua participação em Busan entre as 9.ªs classificadas com uma derrota (3-0) frente à França", mas a atleta irá estar na competição individual na competição que começa em Paris a 26 de Julho.<

Outros temas em agenda

10h00 - Casa do Povo do Curral das Freiras - Concerto denominado "Viver os Santos Populares no Curral das Freiras", no Auditório da freguesia.

12h30 às 14h00 - Altares de São João, organizado pela CMF que tem o DIÁRIO como media partner, terá hoje actuação dos Xama Brass Band.

14h00 às 00h00 - Festas de S. João da Ribeira, com barracas de comes e bebes, músicas do Arco da Velha (ao vivo), missa e marchas populares, tudo a decorrer no Largo de São João.

15h00 - Festa "SantaFaz", com o 9.º Encontro de Repentismo, marchas de São João, na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz.

18h45 - Casa do Povo de Água de Pena, também realiza marchas de São João, que assinalam este ano o seu 20.º aniversário, a partir do Complexo Habitacional da Bemposta, em direção à Casa do Povo.

19h00 - XII Festa e Ceia de São João, em Câmara de Lobos.

19h00 - Marchas de São João, em Santa Cruz, com o habitual desfile das panelas e a tradicional ceia de São João, destinada aos grupos participantes, servida na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz.

CANCELADO

12h00 - O Bloco de Esquerda Madeira, que deveria reunir a comissão coordenadora regional para análise da situação política regional na Rua dos Tanoeiros, adiou a mesma por motivo de saúde de vários membros

12h30 - o JPP realiza uma acção política com o porta-voz Élvio Sousa que falará junto à Igreja da Nazaré, no Funchal.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados no dia 23 de junho, Dia Internacional da Síndrome de Dravet, Dia do Serviço Público da Organização das Nações Unidas, Dia Olímpico e Dia Internacional das Viúvas:

1661 - Afonso VI e Carlos II de Inglaterra assinam em Whitehall, Londres, o Tratado de Paz e Amizade que estabelece o casamento de D. Catarina de Bragança com o soberano britânico.

1757 - Forças britânicas reconquistam Calcutá, na Índia.

1811 - Morre, com 70 anos, o poeta satírico Nicolau Tolentino, professor de Retórica e de Poética, membro da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino a partir de 1780.

1824 - É instituída uma nova polícia secreta, a Polícia Preventiva.

1828 - D. Miguel, representante máximo das forças absolutistas, é aclamado rei.

1868 - É registada a patente da máquina de escrever nos Estados Unidos.

1886 - Concordata entre Portugal e a Santa Sé. Elevação do Bispo de Goa a Patriarca ad honorem das Índias Orientais.

1894 - Os representantes do desporto amador, reunidos em Paris, decidem retomar o espírito Olímpico. Os primeiros jogos da era moderna ficam marcados para o lugar de origem, Atenas, na Grécia.

1916 - O Governo republicano liderado por António José de Almeida aprova a Lei 621 que põe fim às Paróquias Civis que passam a ter denominação oficial de Juntas de Freguesias.

1931 - Os aviadores norte-americanos Wiley Post e Harold Gatty partem de Nova Iorque para a primeira viagem de avião à volta do mundo.

1940 - É inaugurada, na zona de Belém, em Lisboa, a Exposição do Mundo Português. A exposição foi aproveitada pelo regime como um espaço de divulgação da história do país e também de propaganda do Estado Novo.

1946 - Primeiro jogo Porto-Lisboa em voleibol, cabendo a vitória a Lisboa por 2-0.

1956 - Gamal Abdel Nasser é eleito Presidente do Egito.

1958 - Começa no Couço, Coruche, uma greve em protesto pela fraude eleitoral que levou à derrota de Humberto Delgado nas presidenciais. A polícia política cerca a vila.

- Morre, aos 63 anos, Cândido de Oliveira, jogador, treinador de futebol e jornalista desportivo, em consequência de uma pneumonia que contrai enquanto cobre, como enviado especial de "A Bola", o Campeonato do Mundo de 1958.

1967 - A Lisnave Estaleiros Navais de Lisboa SARL abre o Estaleiro da Margueira, em Cacilhas, Almada, a maior doca seca do mundo.

1968 - No Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, que joga com o Boca Juniors, 71 pessoas morrem asfixiadas e outras 150 ficam feridas na capital argentina. O episódio fica conhecido como tragédia da 'Puerta 12', pois os adeptos do Boca querem sair pelo portão 12 (que está fechado) durante os confrontos entre as claques.

1971 - A Lisnave Estaleiros Navais de Lisboa SARL inaugura a Doca n.º13 -- Doca Alfredo da Silva, na Margueira, Cacilhas, Almada.

1972 - O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e o chefe de gabinete da Casa Branca, H R Haldeman, discutem a possibilidade de afastamento do FBI da investigação do Caso Watergate, um dia depois do interrogatório a James Colson, envolvido no assalto à sede do Partido Democrata. A gravação da conversa será revelada um ano depois, no âmbito da investigação.

1975 - É constituída a companhia Hidroelétrica de Cahora Bassa, por protocolo entre o Estado português e a Frelimo.

1976 - Os EUA vetam a entrada de Angola na ONU.

1982 - O Papa João Paulo II reúne-se com o líder do Solidariedade Lech Walesa, durante a visita à Polónia.

1984 - Portugal é afastado pela França da final do Europeu de futebol, garantindo o terceiro lugar.

1991 - A UNITA faz o primeiro comício em Luanda, desde 1975, reunindo cerca de 10 mil pessoas.

- O Governo da África do Sul e os principais grupos da maioria negra - o ANC e o Inkhata - assinam o acordo para o fim da violência no país.

1992 - Lisboa é escolhida para a última exposição mundial do século, a Exposição Internacional de 1998, com a duração de três meses, sob o lema dos Oceanos.

Foto REUTERS PHOTOGRAPHER / REUTER

- O "padrinho" da Máfia de Nova Iorque, EUA, John Gotti, é condenado a prisão perpétua.

1993 - É resolvido o Teorema de Fermat, pelo matemático britânico Andrew Wiles. O Teorema aguardava solução há 350 anos.

Foto Charles Rex Arbogast/AP/Arquivo

2004 - O Tribunal da Relação de Lisboa absolve cinco dos sete arguidos do Caso Moderna e reduz as penas de prisão de dois arguidos.

2005 - O Governo aprova um decreto regulamentar que extingue a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA.

- É criado o Alto Comissariado da Saúde.

- Morre, com 82 anos, Isidore Cohen, violinista norte-americano que fez parte dos históricos Juilliard String Quartet e do Beaux Arts Trio.

2006 - A Organização Mundial de Saúde confirma o primeiro caso de transmissão humana da gripe das aves, em Samatra, Indonésia.

- Morre, aos 83 anos, Aaron Spelling, produtor norte-americano de televisão, responsável por séries como "Os Anjos de Charlie" e "Beverlly Hills".

2007 - Os líderes dos 27 alcançam um acordo histórico sobre o novo Tratado Reformador da União Europeia e dão à presidência portuguesa um mandato para liderar a redação e aprovação formal do documento até ao final do ano.

- A Holanda sagra-se bicampeã da Europa de futebol na categoria sub-21, ao vencer na final a Sérvia por 4-1, no estádio Euroborg, em Groningen, Holanda.

2010 - Doze pessoas, com idades entre os 12 e os 50 anos, morrem trucidadas por um comboio, no apeadeiro da praia de Castelldefels, arredores de Barcelona, Espanha.

- Morre, com 66 anos, o músico inglês Pete Quaife, baixista membro fundador da histórica banda britânica The Kinks, os criadores de "Sunny aftermoon" e "Waterloo sunset", nos anos de 1960.

2011 - Morre, aos 83 anos, o ator norte-americano Peter Falk, que ficou conhecido como o detetive Columbo numa série televisiva.

- Morre, com 77 anos, o antigo treinador do Benfica e do FC Porto, o croata Tomislav Ivic.

2013 - Morre, aos 83 anos, Robert Calvin Bland, Bobby "Blue" Bland, conhecido como o "Sinatra dos blues".

2014 - A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras afirma que o surto do Ébola na Serra Leoa, Libéria e Guiné está "fora de controlo", com mais de 60 pontos de grande concentração de casos divididos pelos três países da África Ocidental.

2015 - Morre, aos 83 anos, Magali Noël, atriz e cantora francesa nascida na Turquia que nos anos 60 e 70 foi uma das atrizes prediletas do cineasta italiano Federico Fellini.

2016 - Os eleitores britânicos decidem a saída do Reino Unido da União Europeia, depois de o 'Brexit' ter conquistado 51,9% dos votos no referendo e cuja taxa de participação foi de 72,2%. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, anuncia, no dia seguinte, a intenção de se demitir em outubro, na sequência deste resultado.

Foto DR/Euronews

- Morre, com 61 anos, John Ashe, diplomata e político de Antígua e Barbuda, presidente da Assembleia-Geral da ONU entre 2013 e 2014.

2018 - O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, é destituído do cargo, por decisão da maioria dos sócios que participaram numa Assembleia-Geral extraordinária.

2019 - José Mário Vaz cumpre cinco anos no cargo de Presidente da República da Guiné-Bissau, sendo o primeiro chefe de Estado do país a levar um mandato até ao fim.

- O atleta Carlos Nascimento conquista a primeira medalha de ouro para Portugal nos 100 metros dos II Jogos Europeus, enquanto a estafeta 4x400 metros mista conseguiu o bronze, em Minsk, Bielorrússia.

2021 - O Prémio Princesa das Astúrias para a Investigação Científica e Técnica 2021 é concedido, em Oviedo, Espanha, a sete cientistas e médicos: a bióloga húngara Katalin Karikó; o imunologista americano Drew Weissman; os médicos alemães Ugur Sahin e Ozlem Tureci; o biólogo canadiano Derrick Rossi; a vacinologista britânica Sarah Gilbert; e o bioquímico americano Philip Felgner que contribuíram ao desenvolvimento de várias vacinas contra a covid-19.

- A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprova o mandato de uma "força conjunta em estado de alerta" para apoiar Moçambique no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado.

- O futebolista português Cristiano Ronaldo iguala o recorde mundial de golos por seleções, ao 'bisar' face à França e igualar os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020, em Budapeste.

2022 - Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia decidem atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldova. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saúda como "um momento único e histórico".

- A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) comunica que mais de 150 monumentos ou sítios históricos protegidos foram total ou parcialmente destruídos em quase quatro meses de guerra na Ucrânia.

2023 - O canoísta Messias Baptista sagra-se campeão da Europa de K1 200 metros, na prova integrada nos Jogos Europeus Cracóvia2023, sucedendo ao compatriota Kevin Santos, e consegue a terceira medalha da missão portuguesa.

- Morre, aos 63 anos, Luís Aleluia, ator e comediante, ficou célebre pela interpretação do "Menino Tonecas", na série da RTP "As Lições do Tonecas".

Este é o centésimo septuagésimo quinto dia do ano.

Faltam 191 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia