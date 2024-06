Bandeira Azul hasteada na Praia da Ribeira Brava pelo sétimo ano consecutivo

O Complexo Balnear da Ribeira Brava hasteou esta sexta-feira, 14 de Junho, a bandeira azul que reconhece e garante a qualidade da água do mar e do espaço para a nova época balnear. Trata-se do sétimo ano consecutivo que a praia conquista a distinção.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, aproveitou a ocasião para destacar os esforços conjuntos que permitiram alcançar a distinção e agradeceu a colaboração de diversas entidades nas questões ambientais, recordando que ao longo do ano foram realizadas várias limpezas de praia, além da regeneração da área com melhores ligações de esgotos e águas pluviais.

O complexo balnear tem vindo a ser cada vez mais frequentado e apresenta melhores condições, frisou.

“Há três anos, foi adquirida uma cadeira anfíbia que permite que pessoas com incapacidade motora acedam ao mar”, referiu o presidente, que pediu uma atenção especial das entidades marítimas para “intensificar a vigilância e garantir que embarcações próximas não comprometam a qualidade da água durante a época balnear”, como já aconteceu no passado.

O líder da autarquia incentivou a população e os turistas a visitarem a Ribeira Brava para desfrutar da praia e de todos os seus serviços, "praticar desporto na promenade, passear, lanchar e aproveitar o concelho durante o Verão".

Da parte da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, o engenheiro Ara Oliveira elogiou o trabalho árduo que culminou no reconhecimento. “A bandeira azul é um símbolo de muito empenho ao longo do tempo e para obtê-la é necessário manter a qualidade de excelência durante quatro anos consecutivos, o que requer investimento, limpeza, manutenção e construção”, referiu, salientando que estes factores fazem do concelho da Ribeira Brava “um justo merecedor” da distinção.

O evento contou com a actuação do Coro Infantojuvenil da Ribeira Brava.