Arrancam as comemorações do 189.º aniversário do Concelho do Porto Santo

O Concelho do Porto Santo celebra hoje, 24 de Junho, o seu 189.° aniversário. As celebrações começaram esta manhã, às 9 horas, com o hastear das bandeiras, no Largo do Pelourinho.

A sessão solene realiza-se a partir das 9h15, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com discursos onde se destaca o do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do edil, Nuno Batista.

Às 11h30 está marcada Missa Solene, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade.