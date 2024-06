CMF apela à manutenção da excelência ambiental das praias e alerta para a penalização dos infractores

O Complexo Balnear da Barreirinha recebeu esta sexta-feira, 14 de Junho, a cerimónia do hastear da Bandeira Azul para a época balnear 2024.

Na ocasião, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, destacou todo o processo de reestruturação da empresa municipal Frente Mar, culminando com a apresentação, no ano passado, "de um resultado líquido de 350 mil euros, isto depois de, em 2021, a autarquia ter sido obrigado a injectar quase um milhão de euros na empresa". O responsável lembrou ainda o investimento de 140 mil euros para requalificação dos complexos balneares. Intervenções com recurso a mão de obra própria (da empresa), disse.

O autarca congratulou-se com o trabalho dos cerca de 90 funcionários da Frente MarFunchal, número que pode chegar aos 130 durante o Verão e apelou à colaboração dos banhistas para a manutenção da excelência ambiental das praias e alertou para a penalização dos infractores

Os complexos balneares da Frente MarFunchal ostentam quatro Bandeiras Azuis e galardões de 'Praia com Qualidade de Ouro' atribuído pela Quercus, bem como de 'Praia Acessível'.