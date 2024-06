Casa da Cultura de Santa Cruz acolhe exposição póstuma de António Nelos

No âmbito das Festas do Concelho, será inaugurada, na próxima sexta-feira (21 de Junho), pelas 18 horas, na Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo, uma exposição póstuma de António Nelos. 'António Nelos- A imagem reinventada' tem a curadoria de Isabel Santa Clara.

[António Nelos] deixou-nos, através do seu trabalho artístico, um rasto de espírito crítico, irreverência, humor para a qual esta exposição, agendada par o dia 21 de Junho, por altura das Festas do Concelho, pretende ser uma singela homenagem a este filho da terra, chamando a atenção e dando a conhecer, ao público em geral, o trabalho deste importante autor que está algo esquecido.

António Vasconcelos (Nelos) nasceu em Santa Cruz, em 1949, e aí passou a sua infância.

A ida para o Liceu Nacional do Funchal, onde prosseguiu os estudos secundários, deu-lhe a oportunidade de contactar com o círculo de António Aragão. Expõe pela primeira vez em 1966.

Nelos praticava uma pintura despojada de pendor surrealizante, que lhe valeu um 2.º prémio de pintura. Devido ao ostracismo da ditadura vigente vai auto exilar-se em Bruxelas, de 1971 a 1976, regressando depois à Madeira e a Lisboa onde conclui os estudos superiores em Artes Plásticas, no Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira, e Design de Comunicação, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Depois vai fixar-se em Setúbal, onde exerceu funções docentes.

O artista acabaria por enveredar pela experimentação no campo da poesia visual da electrografia e da arte postal, fruto da convivência com António Aragão.

Nelos participou, por vezes também como organizador, em numerosas e relevantes exposições em Portugal e no estrangeiro. Faleceu em 2018.