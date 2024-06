Caos no Pico do Areeiro já impediu a passagem de viaturas de emergência?

O caos no acesso ao Pico do Areeiro devido ao estacionamento irregular tem sido recorrente. Na passada quarta-feira pelo menos cinco autocarros ficaram impedidos de chegar ao topo devido a esta situação, o que motivou várias queixas e, inclusive, fez com que alguns turistas saíssem do autocarro para empurrar os automóveis que estavam a bloquear o trânsito, provocando uma fila de carros que se estendeu até ao Poço da Neve.

Nas redes sociais foram muitos os comentários a criticar esta situação. Num deles foi ainda colocada a seguinte questão: se houver um incêndio ou um a acidente como é que os meios chegam lá cima?

Mas será que o estacionamento irregular já impediu a passagem de viaturas de emergências?

No passado dia 25 de Março, por exemplo, a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses teve sérias dificuldades para chegar ao Pico do Areeiro devido aos carros que estavam mal-estacionados naquela zona, essencialmente viaturas rent-a-car.

Segundo o coordenador da equipa, as viaturas de socorro ficaram bloqueadas durante mais de 40 minutos, o que atrasou o socorro a um estrangeiro que tinha sofrido um corte na cabeça após ter sido atingido por uma pedra quando realizava o percurso pedestre do Pico do Areeiro, na zona do Pico do Gato.

António Francisco volta assim a apelar ao bom-senso da população e pede para deixarem uma faixa livre para que as viaturas de emergência possam circular e, de futuro, evitar algo mais grave.

“Isto não aconteceu apenas uma vez. Já houve vezes que devido aos carros mal-estacionados demoramos imenso tempo a chegar ao topo e, em alguns casos, tivemos de andar com o carro para a frente e para trás a fazer manobras para passar”, confirmou, lamentando esta situação.